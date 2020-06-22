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Приговор вынесен организаторам игры «Покер» в Костанае — видео

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Следствием департамента экономических расследований Костанайской области установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года, трое лиц незаконно организовывали и проводили азартные игры вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе.

Для организации и проведения азартной карточной игры “Покер” использовали – стол для игры, игральные карты, игральные фишки различных номиналов, арендовали помещения. Используя игровое оборудование в качестве крупье проводили азартные игры, допуская к игре только тех игроков, которые путем приобретения игральных фишек на сумму не менее 5000 тенге заключали устное соглашение предполагающее денежный выигрыш.

Приговором суда №2 Костаная организаторы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.2 п.2 УК РК, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП или 5 050 000 тенге.

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