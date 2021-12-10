Приговор вынесен по делу о гибели 27-летнего жителя Костаная

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Напомним, 17 июня управлением полиции Костаная, было начато расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека».
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Еще на этапе предварительного расследования было установлено, что трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа.
Между одним из них, и прохожим, который подошел к ним, возник конфликт. 23-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался до приезда скорой помощи. Костанайский суд № 2 за совершение этого преступлений, назначил молодому человеку, в качестве наказания 8 лет лишения свободы.
Осужденный подал апелляционную жалобу, указав, что потерпевший сам начал конфликт, а он нанес ему повреждения в состоянии необходимой обороны, и просил оправдать его. Судебная коллегия учла, что в руках потерпевшего не было предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья, он был сильно пьян, и его удар не повредил лица соперника.
Совокупность исследованных обстоятельств, по мнению судей, бесспорно свидетельствует об отсутствии со стороны потерпевшего какой-либо реальной угрозы для жизни и здоровья осужденного, и двух его друзей. Приговор оставлен без изменения.
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