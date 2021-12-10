Приговор вынесен по делу о гибели 27-летнего жителя Костаная

Напомним, 17 июня управлением полиции Костаная, было начато расследование по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека».

Еще на этапе предварительного расследования было установлено, что трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа.

Между одним из них, и прохожим, который подошел к ним, возник конфликт. 23-летний мужчина нанес оппоненту несколько ударов. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался до приезда скорой помощи. Костанайский суд № 2 за совершение этого преступлений, назначил молодому человеку, в качестве наказания 8 лет лишения свободы.

Осужденный подал апелляционную жалобу, указав, что потерпевший сам начал конфликт, а он нанес ему повреждения в состоянии необходимой обороны, и просил оправдать его. Судебная коллегия учла, что в руках потерпевшего не было предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья, он был сильно пьян, и его удар не повредил лица соперника.

Совокупность исследованных обстоятельств, по мнению судей, бесспорно свидетельствует об отсутствии со стороны потерпевшего какой-либо реальной угрозы для жизни и здоровья осужденного, и двух его друзей. Приговор оставлен без изменения.

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