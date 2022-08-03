Приговор вынесен супругам, призывавшим присоединить Северный Казахстан к России

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении супругов по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса (Пропаганда нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства, совершенная группой лиц, с использованием сетей телекоммуникации), передает Sputnik Казахстан.

Как следует из материалов дела, супруги в социальных сетях публиковали «социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан» по поводу присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации. Подобные призывы они высказывали, в частности, в приложении «Чат Рулетка» — популярном сервисе, который позволяет общаться с помощью видеосвязи с пользователями со всего мира.

«Вина супругов в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается материалами дела. Виновность супругов доказана, несмотря на непризнание вины подсудимыми. К делу приобщена видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения уголовного правонарушения и по которой проведена комплексная судебная психолого-филологическая экспертиза», — сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда Северо-Казахстанской области.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому из них. Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

Между тем, как отметили в суде, за данное правонарушение, отнесенное к категории экстремистских преступлений, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. А согласно части 6 статьи 63 Уголовного кодекса условное осуждение за экстремистское преступление не применяется.

Обстоятельств, как отягчающих, так и смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых, по делу не было.

«В связи с изложенным суд определил минимальное наказание подсудимым, признанным виновными в совершении тяжкого экстремистского преступления. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — заключили в суде.

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