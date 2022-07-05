Приговор вынесен в костанайском уголовном спецсуде по делу ОПГ

Крупный канал поставки наркотиков в Костанайскую область перекрыт полицейскими региона в канун празднования Наурыза, еще в 2021-ом году. Задержания проводились одновременно в нескольких регионах Казахстана, в Костанайской, Жамбылской областях, и городе Нур-Султан.

Было изъято более десяти килограммов марихуаны и гашиша. Задержание провели одновременно семь групп костанайских полицейских. Что позволило арестовать всех подозреваемых, в том числе и главного фигуранта, 51-летнего ветеринара, жителя Денисовского района Серика Исмурзинова, который в январе 2021-ого года привлёк уроженца Шуйского района, жителя Костанайской области, чтобы тот доставлял с родины, полученные у 67-летний тамошнего жителя наркотические вещества. Для сбыта наркотиков были привлечены пять жителей Костанайской области. Изъятия проведены и у них. Во время транспортировки очередной партии наркотиков у курьера изъят пакет с гашишом весом более 5 килограммов. У организатора по месту жительства обнаружено и изъято 26 прессованных таблеток гашиша, а также денежные средства и банковские карты. После полугодового судебного следствия участникам ОПГ был вынесен приговор.

«Окончательно назначить Исмурзинову Серику наказание в виде 17 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Окончательно назначить Жарымбетову Фархатбеку наказание в виде 15,6 лет лишения свободы, с отбыванием учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитал приговор судья Арман Кабенов.

Все распространители наркотиков получили также по 15,6 лет лишения свободы. Перевозчику запрещенных веществ назначено 10 лет заключения. Кроме того конфискован его автомобиль, признанный орудием совершения преступления. А отправителю наркотиков, тюремного заключения удалось избежать.

Окончательно назначено Арыстанкулову Батырхану наказание в виде ограничения свободы сроком 7 лет, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания. Еще один фигурант дела, признанный виновным в незаконном хранение без цели сбыта наркотических средств, был освобожден из под стражи непосредственно в зале суда.

«Шагибаева Талгата признать невиновным, и оправдать, в виду отсутствия в его действиях состава уголовных правонарушений. Признать виновным в совершении уголовного правонарушений, предусмотренного частью 2 статьи 296 УК, и освободить от уголовной ответственности на основании статьи 71 часть 1 пункт УК, в связи с истечением срока давности», — говорится в приговоре.

Приговор в законную силу не вступил. Участники процесса могут его обжаловать в течение 15 суток с момента вынесения.

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