Приговор вынесен в уголовном спецсуде региона бывшему костанайскому полицейскому

Занимая должность заместителя начальника отдела по борьбе с наркопреступностью управления полиции Костаная Арман Амзе, как было установлено в ходе процесса, совершил сразу нескольких преступлений.

«Против правосудия, интересов государственной службы, и особо тяжкое преступление против здоровья населения и нравственности, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, и аналогов психотропных веществ», — сказала судья Ляззат Мухамеджанова.

Суд установил, что в октябре 2022 года Амзе и другие полицейские, предварительно сговорившись, избили жителя города, заставляя склонить еще одного человека к совершению особо тяжкого преступления, перевозке наркотиков. Того потом они привлекли к уголовной отвественности. Третий горожанин неоднократно получал от Амзе наркотики для перепродажи. Деньги, вырученные от этого, 930 тысяч тенге, как установило следствие, получал полицейский.

«Не смотря на то, что подсудимый вину в совершенных деяниях не признал, и сторона защиты просила оправдать его, в связи с отсутствием событий уголовных правонарушений, данные уголовные правонарушения были доказаны», — отметила судья.

Смягчающим вину обстоятельством суд признал наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Обвинение, ранее, просило назначить Амзе 20 лет лишения свободы.

«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил 15 лет лишения свободы. Суд не связан с мнением государственного обвинения и других участников процесса, поэтому пришел к выводу, что данное назначенное наказание достаточное для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений», — зачитала приговор судья.

Отбывать наказание бывший полицейский будет в учреждении уголовно-исполнительной системы со средним режимом безопасности. Звания капитана полиции он лишен. Приговор не вступил в законную силу.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.