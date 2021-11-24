Приговор вынесен за хищение бюджетных средств в ветеринарной станции Костанайской области

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия«Казына»выявлен факт хищения бюджетных средств в ветеринарной станция Аулиекольского района села Аулиеколь, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Главный бухгалтер ветстанции, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла денежные средства на собственный счет и карточные счета сотрудников ветстанции.

При этом, основанием платежей указывала «оплату за строительные услуги», но подтверждающих документов по оказанию услуг не имеется.

В результате она осуществила хищение из государственного бюджета более 7,3 миллионов тенге.

Главный бухгалтер осуждена к 3 годам лишения свободы.

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