Приговор вынесен жителю Костаная за убийство одного человека, и покушение на жизнь другого

Вооруженное нападение было совершено в октябре 2020 года. Возле дома, расположенного в районе железнодорожного вокзала, на проспекте Аль-Фараби 28-летний Дмитрий Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух мужчин, передает alau.kz
В результате 61-летнему Жаксылыку Сайтенову удалось выжить, а 59-летний Жаксыбай Сейтен погиб. В суде Кузнецов заявлял, что защищался.
Он, когда проснулся во дворе, не нашел свой мобильный телефон, и подумал, что именно двое мужчин, стоявших у подъезда, его украли. Но суд признал Дмитрия Кузнецова виновным в совершении преступлений, и назначили ему 15 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности.
Дочери погибшего и пострадавшему он должен выплатить в совокупности 6,5 миллионов тенге в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области