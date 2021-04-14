Приговор вынесен жителю Костаная за убийство одного человека, и покушение на жизнь другого

Вооруженное нападение было совершено в октябре 2020 года. Возле дома, расположенного в районе железнодорожного вокзала, на проспекте Аль-Фараби 28-летний Дмитрий Кузнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух мужчин, передает alau.kz

В результате 61-летнему Жаксылыку Сайтенову удалось выжить, а 59-летний Жаксыбай Сейтен погиб. В суде Кузнецов заявлял, что защищался.

Он, когда проснулся во дворе, не нашел свой мобильный телефон, и подумал, что именно двое мужчин, стоявших у подъезда, его украли. Но суд признал Дмитрия Кузнецова виновным в совершении преступлений, и назначили ему 15 лет лишения свободы в колонии с максимальным режимом безопасности.

Дочери погибшего и пострадавшему он должен выплатить в совокупности 6,5 миллионов тенге в качестве возмещения материального ущерба и морального вреда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.