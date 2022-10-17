Приговор вынесен жителю Костанайской области, признанному виновным в совершении убийства

Напомним, преступление было совершено в апреле этого года в Рудном. Согласно материалам дела, 27-летний Захар Буторин, встретился с 54-летним Сергеем Зинченко на улице. Тот сам предложил ему выпить вина в его квартире, в доме на улице Мира.

В магазине было куплено две бутылки, которые мужчины распили на кухне квартиры Зинченко. В ходе этого, между ними возник словесный конфликт. Зинченко встал из-за стола, схватил со стола нож, и стал угрожать им Буторину. Тот тоже поднялся, ударил хозяина в лицо, вырвал у него из руки нож, основательно порезав себе пальцы, и нанес Зинченко 10 ударов ножом, в грудь, живот, и бедро. Буторин вышел из квартиры на улицу, где был задержан за совершение хулиганства, а позже и по подозрению в убийстве. Подсудимый заявил, что не хотел убивать Зинченко, а только оборонялся. Однако, как и гособвинение, суд счел этот довод несостоятельным.

«Во-первых, потерпевший Зинченко в два раза старше вас, — ему 55 лет, вам 27. Он находился в тяжелой степени алкогольного опьянения, по результатам экспертизы. Вы находились в алкогольном опьянении средней степени. Далее, в ходе конфликта, вы первым ударили его в лицо», — сказал судья Кушербай Акшалов.

Как пояснил судья, судмедэксперты не нашли на шее Буторина следов удушения, значит угрозы его жизни не возникало. И, в ходе процесса было доказано, что у Буторина не было никакой необходимости набрасываться на практически беспомощного человека и наносить ему 10 ударов ножом. На прениях, учитывая смягчающее вину обстоятельство, наличие у подсудимого ребенка, гособвинение просило суд назначить ему наказание в 9 лет лишения свободы. Но, судья принял другое решение.

Суд приговорил, Буторина Захара признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания назначить в учреждении УИС максимальной безопасности.

Также суд обязал Буторина выплатить более 300 тысяч тенге материального ущерба сестре погибшего, и 2 миллиона в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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