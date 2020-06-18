Приговор вынесен жителю Рудного за ложный вызов

17 марта Рудный переполошили звуки спецмашин, которые спешили в район одного из рынков города. В ходе выезда на место происшествия сотрудников полиции, а также заинтересованных служб, сообщение о заложенной «бомбе» не подтвердилось, и каких-либо взрывных устройств обнаружено не было, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

11 июня Рудненским городским судом вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого по ст. 273 уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Кроме того, мужчина полностью возместил материальный ущерб за ложный вызов сил и средства специальных служб.

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность, суд счел совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также в период действия чрезвычайного положения.

По словам начальника управления по противодействию экстремизму полковника полиции Ербола Дербисова, «телефонных террористов» сегодня найти не трудно, для этого полицейские используют новые технологии, которые позволяют установить подозреваемого.

«Современные технические средства позволяют идентифицировать звонящего по спектру голоса. Задержать злоумышленника можно, даже если он звонит с таксофона. Вместе с тем, ложные сообщения об акте терроризма приводят к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы. Хотим предостеречь наших граждан от необдуманных поступков, подумать о последствиях и неотвратимости наказания. В частности, обращаемся к родителям, с наступлением каникулярного периода необходимо рассказать своим чадам, что любая шалость влечет как уголовную, так и административную ответственность, а так же возмещение в полном объеме расходов за ложный вызов на место происшествия оперативных служб», — сказал Ербол Дербисов.

Напомним, 17 марта в дежурную часть Управления полиции города Рудного поступило анонимное сообщение о том, что в районе рынка «Бак-Бак» на территории свалки бытовых отходов заложена «бомба». Мужчина был установлен оперативниками по «горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

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