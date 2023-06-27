Приговор вынесли предпринимателю за фиктивное банкротство

Индивидуального предпринимателя приговорили к 5 годам лишения свободы за преднамеренное банкротство, сообщает департамент госдоходов по Костанайской области.

По решению специализированного межрайонного экономического суда по Костанайской области в январе 2021 года индивидуальный предприниматель «Д» признан банкротом, в связи с имеющейся задолженностью свыше 185 миллионов тенге.

По проведенному анализу, в соответствии с порядком выявления признаков преднамеренного банкротства и действий, повлекших неплатежеспособность (несостоятельность) должника, Департаментом госдоходов составлено заключение в отношении ИП «Д» об имеющихся признаках преднамеренного банкротства, сообщили в ведомстве.

Таким образом, ИП «Д» совершил противоправные действия, скрыв имущество от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность супруга Д. по договорам дарений в виде жилого дома и два земельных участков, а также два автотранспортных средств.

Приговором суда №2 города Костаная года ИП «Д» признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РК, в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением её права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 года.

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