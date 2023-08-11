Приговор за совершение двух особо тяжких преступлений вынесен 42-летнему рудничанину

Согласно материалам дела, в мае этого года, в квартире 58-летнего инвалида третьей группы Павла Белова, в ходе распития спиртного и возникшей ссоры, Марат Ляшев нанёс смертельные ножевые ранения хозяину жилья.

Также он ранил свою подругу Елену Краузе, и еще одного гостя Белова, Карамана Танатканова. Женщину слегка, а здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. Ляшев сразу признал вину, заявил об искреннем раскаянии. Его родственники возместили материальный и моральный ущерб потерпевшего Танатканова.

Иски за убийство одинокого Белова никто не предъявлял. Гособвинение просило назначить для подсудимого девять лет колонии с максимальным режимом безопасности. Суд назначил срок в восемь с половиной лет среднего режима, — это минимальное, предусмотренное законом, наказание.

Также Ляшеву назначено принудительное лечение от алкоголизма.

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