Приговоренный к смертной казни добивается освобождения в Казахстане, сообщил судья Конституционного суда Роман Подопригора, сообщает агентство КазТАГ.

«Очередное дело, касающееся вопросов условно-досрочного освобождения (УДО). В этом деле гражданин был приговорен к смертной казни еще в 2003 году. Позже он был помилован указом президента: смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы. Согласно оспариваемой статье Уголовного кодекса (УК), УДО к таким лицам (то есть к тем, к кому смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы) не применяется. Гражданин посчитал что неприменение к нему УДО ставит его в неравное положение с теми, кто сразу был приговорен к пожизненному лишению свободы и имеет право на УДО», — сообщил Подопригора в пятницу.

По его словам, Конституционный суд (КС) напомнил хронологию событий, связанных с отменой смертной казни и введением пожизненного лишения свободы в Казахстане.

«Что касается принципиальных моментов, то КС отметил, что установление ограничения на применение УДО к лицам, которым смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы, связано с несуществующим сегодня видом наказания (смертной казнью). И сохранение такого ограничения в УК не согласуется с нормами Конституции, устанавливающими запрет на применение смертной казни и, соответственно, является неконституционным. Вместе с тем, КС указал, что вопрос применения УДО относится к компетенции суда. Предоставление такой возможности в законе не означает безусловное освобождение осужденного от отбывания наказания и зависит от признания судом исправления осужденного и достижения других целей уголовного наказания», — добавил Подопригора.

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