Приговорили и освободили в зале суда экс-главу Басаманского лесхоза

Костанайский суд №2 вынес решение по делу экс-главы Басаманского лесхоза Асгата Жакашева. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, последствием чего стал масштабный природный пожар, который произошел в сентябре прошлого года в Аулиекольском районе.

Жакашев обвинялся в том, что два года допускал к лесозаготовкам частные бригады лесорубов, и, в итоге, незаконные заготовки леса без соблюдения техники пожарной безопасности стали причиной пожара 2 сентября прошлого года. Гособвинитель сказал, что когда Жакашев пришел в лесхоз, лес перестал быть защищенным. Люди беспрепятственно, в любой момент смогли заниматься лесозаготовками, в том числе на тяжелой технике, в результате чего и произошел пожар с катастрофическими последствиями.



7 лет лишения свободы просила назначить прокуратура руководителю Басаманского учреждения лесного хозяйства.

Суд переквалифицировал статью с «Злоупотребления должностными полномочиями» на «Халатность».

Суд назначил ему наказание — 4 года ограничения свободы с запретом занимать должности на госслужбе в течение 3 лет.

Осужденного Жакашева освободили из-под стражи в зале суда.

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