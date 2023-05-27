Приходиться выживать. В жару жители Тобыла и села Заречное остались без воды

Если в кране нет воды, значит погода установилась жаркая. Об этом точно знают жители села Заречное и города Тобыл.

Уже несколько лет подряд летом воду в этих населенных пунктах подают исключительно по часам.

«Экономим. Придется набирать как так воду. Ничего, приходится жить, выживать надо», — говорит житель города Тобыл.

Жители города Тобыл и села Заречное установившейся жаркой погоде не рады. Причем так происходит уже несколько лет. Связано это с тем, что с наступлением тепла в этих населенных пунктах воду дают исключительно по часам, отключая на всю ночь и на семь часов днем. В те часы, когда вода есть, бежит она слабым напором.

«У нас есть Затобольский групповой водопровод, где на балансе у нас стоят скважины. Скважина работает в штатном режиме. Все скважины работают в штатном режиме, на максимальном уровне. Просто тот дебет, который мы достаем с недр земли, его физически не хватает на потребление для населения, вот и вся причина», — говорит директор Затобольской ТЭК Фамил Курбанов.

Потребление за последние дни увеличилось на сорок процентов, говорит Фамил Курбанов. Зимой проблем с водой нет, ее хватает, а летом люди поливают огороды, так как технической воды для полива в Тобыле нет. Проблемы начались у тобылчан после строительства домов в микрорайоне Северный, количество абонентов увеличилось, а вот воды в скважинах больше не стало. Чтобы решить вопрос с дефицитом воды, в 2021 году начали строительство соединительного водовода. Воду заведут из Костаная в Заречное. Таким образом, если село отсоединят от Тобыла, воды городу хватит.

«Согласно графика производственных работ, соединения улицы Каирбекова и села Заречное, на сегодняшнйи день у нас вся трасса под давлением находится. Остались кое-какие технические моменты, промывка, дезинфекция и то есть подадим воду уже непосредственно в резервуары для подачи воды абонентам. То есть до первого июня это произойдет? Да-да», — говорит техдиректор ТОО «Лайф Строй инвест» Максим Воробьёв.

Представитель подрядной организации уверяет, проблема, существующая не один год, наконец-то закроется. То есть, пользоваться водой по графику тобылчанам и зареченцам придется всего неделю.

«По графику производственных работ подрядная организация обязуется завершить работы до первого июня по подводу питьевой воды от города Костаная до села Заречное, в противном случае в рамках действующего законодательства РК к подрядной организации будут приняты меры», — сообщила официальный представитель акимата Костанайского района Анара Кызыкенова.

Также воду ждут и жители села Октябрьское. После подключения Заречного подрядная организация продолжит строительство водовода, благодаря которому запитают и это село.

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