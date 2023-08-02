Приходят с шампунем и полотенцами. Правила пользования пешеходным фонтаном разъяснили костанайцам

Акимат Костаная предоставил видео, где руководитель ТОО «Би Су» Эдуард Петушко, чья компания занималась возведением нового пешеходного фонтана в Костанае, рассказал о том, как он устроен и разъяснил правила пользования фонтаном.

Руководитель компании обратился к костанайцам.

«Бегать, конечно, можно, ходить можно, никто не запрещает. Но есть правила безопасности. Решетка, есть решетка, босиком нельзя. Травмоопасность возможна. В Рудном были такие случаи. Босиком нельзя. Мамочкам говорим об этом, они игнорируют. Дети продолжают бегать босиком. В первую очередь, это фонтан. Это не пляж, не бассейн. Это общественное место. Опять же наблюдаем, уже здесь сменное белье, полотенца сушатся, шампунь здесь уже наблюдали. Поймите, это неправильно. Это не банный комплекс. Это фонтан, где можно прогуляться. Ногами нельзя закрывать струйки, будут выходить из строя. Нельзя кататься на велосипедах, на скейтбордах, наблюдали, что пытались засовывать палочки. «Для чего?», — спрашиваешь. Отвечают «Это ворота». Это не футбольное поле. Хотелось бы, чтобы родители следили за детьми. Хотелось бы обратиться к жителям города, гостям города, чтобы относились, как к своему», — заключил руководитель ТОО «Би Су» Эдуард Петушко.

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