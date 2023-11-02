Приём оплаты через переводы: когда начнут проверять предпринимателей

Глава Минторговли отметил, что на рынках кассовые аппараты имеются, но их используют не все, сообщает informburo.kz

Как сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, с 2024 года Комитет государственных доходов с 2024 года приступит к мониторингу предпринимателей на предмет проведения оплаты через кассовый аппарат.

Глава министерства напомнил, что сейчас в Казахстане на проверки действует мораторий. У Министерства торговли и Комитета госдоходов есть совместная договорённость о том, что когда срок его действия истечёт, они начнут мониторить предприятия. Арман Шаккалиев подчеркнул, что в 2024-2025 годы этому уделят особое внимание.

«На рынках кассовые аппараты есть, но не все их используют. У вас может быть кассовый аппарат, но вы просите сделать перевод. Стопроцентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования мы синхронизируем с модернизацией, то есть в 2024-2025 годы этому уделят большое внимание. Будут проводить мероприятия», – сказал Арман Шаккалиев.

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