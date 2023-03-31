Приём заявок на льготное автокредитование не успевают возобновить в марте

Когда в Казахстане продолжат выдачу льготных кредитов на приобретение автомобилей отечественной сборки, пока неизвестно.

В марте этого ждать уже не стоит, сообщили в Фонде развития промышленности.

«Мы заранее сообщим (о возобновлении приёма заявок. – Авт.), но в марте уже точно нет», – отметили в пресс-службе фонда, передает informburo.kz

6 февраля в Банке развития Казахстана сообщали, что приём заявок по программе возобновят в марте и что он будет проводиться каждый месяц. В то утро казахстанцы зарегистрировали свои заявки на льготные автокредиты через специальный сайт autonesie.kz всего за 18 секунд, после чего лимит на заявки исчерпался.

В феврале 761 автолюбителю одобрили льготные автокредиты на почти 5,2 млрд тенге. Средний размер займа составил 8,7 млн тенге.

Льготное автокредитование в Казахстане финансируют револьверным методом, то есть за счёт средств от погашения действующих кредитов. По оценкам на конец декабря, к новому этапу приёма заявок участвующие в программе банки должны были накопить деньги на как минимум 1300 автокредитов.

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