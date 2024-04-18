Приказ о переносе дня отдыха на майские праздники подписан

И. о. министра труда и социальной защиты населения подписал приказ от 17 апреля 2024 года «О переносе дня отдыха в 2024 году», сообщает Zakon.kz.

«Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года», — говорится в документе.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая.

4 мая будет рабочим днем.

Кроме того, 1 мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.

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