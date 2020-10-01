Прилетающих из-за границы казахстанцев будут помещать на карантин

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о введении новых требований по COVID-19 в первой декаде октября для казахстанцев и иностранных граждан, прибывающих международными авиарейсами в Казахстан из стран второй категории, передает zakon.kz.

В настоящее время эпидемиологами санитарно-эпидемиологической службы на транспорте совместно с представителями авиакомпаний, аэропортов и других заинтересованных органов отрабатываются вопросы по организации работы в условиях введения дополнительных требований для всех лиц, прибывающих в Казахстан авиарейсами с октября месяца из стран 2 категории (21 страна). Авиакомпаниями будут информированы авиапассажиры, покупающие билеты в Казахстан о дополнительных требованиях по COVID-19, — сообщил Байгабулов.

Иностранцы должны будут иметь справку об отрицательном результате на COVID-19 со сроком не более трех дней в момент пересечения госграницы, в противном случае они не будут приняты на борт воздушного судна из аэропорта вылета.

А граждане Казахстана в случае отсутствия справки сразу с борта по прибытию будут помещены на двухдневный карантин в стационар для сдачи ПЦР анализа на COVID-19. В регионах соответствующие стационары для этих целей подготовлены. Следует отметить, что по данному алгоритму международные авиарейсы отрабатывались в начале текущего года, отличием является –помещение пассажиров на двухдневный карантин. О дате введения данных новшеств будет проинформировано дополнительно, — отметил главный санврач на транспорте.

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