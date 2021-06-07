Приложение «Путешествую без COVID-19» стало доступно для казахстанцев

Для казахстанцев стало доступно приложение «Путешествую без COVID-19». Об этом в Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

Версию для устройств Apple можно скачать по ссылке.

Приложение для Android-устройств доступно здесь.

Приложение «Путешествую без COVID-19» разработал Евразийский банк развития для того, чтобы граждане стран ЕАЭС при пересечении границ имели возможность предоставить результаты ПЦР-тестов с помощью своего мобильного телефона, и им больше не требовалось предоставлять справки с результатами ПЦР-тестов в бумажном виде. Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. QR-код будет необходим при пересечении границы.

Им уже пользуются граждане России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Также в приложении загружен список аккредитованных лабораторий для тестирования на коронавирус. Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. При пересечении границ стран ЕАЭС пользователь сканирует QR-код и может ознакомить контролирующие органы с результатом своего анализа на COVID-19.

Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител.

С июля оно может стать обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ранее говорил вице-премьер России Алексей Оверчук.