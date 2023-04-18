«Применял повышенные меры конспирации»: КНБ сообщил о задержании главы организации МЧС в Костанайской области

В Костанайской области был задержан руководитель филиала РГП на ПХВ «Резерв» (подведомственная организация Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК) Болат Онайбаев. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя.

Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.

В результате, 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по ч.2 ст.366 УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также, Б. Онайбаев лишен квалификационного класса «2-ой категории» (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований.

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