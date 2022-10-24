Приметы на 24 октября 2022 года: что категорически запрещается делать в этот день

Фото ALAU.KZ
В народной традиции 24 октября носило название Филиппова дня или Филипповой канители.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Прочитав эту статью на нашем канале, подписчики и читатели смогут узнать, почему 24 октября имело такое название, а также что можно и нельзя было делать нашим предкам в этот день, пишет kazlenta.kz
Народные приметы 24 октября
- Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества.
- Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.
- Продолжается 24 октября листопад – готовься к тяжелому году, поскольку погода будет переменчивой.
- Дождь, идущий против ветра, всегда очень сильный.
- Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.
- Иней пушист – к ясному дню.
- Перед холодом заяц очень чуток – издали от человека убегает.
- Луна на Филиппа в тусклой дымке – к ненастью (снегопаду).
- Ясная луна – к морозу.
- Если луна окружена тусклой дымкой – значит, будет ненастье (снегопад).
- Ветер подул с северной стороны – к большим холодам.
- Если высохшие листики шуршат на деревьях – будет снегопад.
- Если куры рано на насест сели – ждать мороза. Чем выше они садятся, тем суровее холода.
- Если домашняя птица прячет под крыло голову – будет холодно.
- Если мыши, белки и кроты запасаются большим количеством корма, чем обычно – зима будет суровой.
- Если опустился туман – будет оттепель.
- Если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду – это сулит материальное благополучие.
Это верная примета к богатству и возможности избежать любых финансовых потерь.
— Запрещается в день Филиппа откладывать дела на завтра, то же самое касается и планирования поездок.
Сегодняшняя канитель (а именно так называли в народе 24 октября) может негативно отразиться на материальном благосостоянии, а также на профессиональных делах.
— Не стоит в день Филиппа лениться. Сегодня надо проявить упорство во всех запланированных делах. Только так получится достичь нужного результата. Бездельников же будут ждать финансовые потери и неприятности во всех сферах жизни.
— Нельзя, чтобы 24 октября на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет. Луна может забрать красоту, очарование и привлекательность. Парни перестанут обращать внимание, начнутся и любовные проблемы: возможен разрыв с любимым человеком, постоянные конфликты и скандалы с ним.
— В день Филиппа нельзя делать маникюр и педикюр – по примете, можно срезать с ногтями и свое здоровье.
После этих процедур начнут мучить разные болезни, напомнят о себе хронические недуги.
— Не разрешается, чтобы 24 октября в доме было пыльно и грязно. Сегодня надо навести повсюду порядок – не только помыть посуду и полы, но и перебрать вещи, сменить постельное белье.
Тот, кто ослушается запрета, весь год проживет в долгах, поскольку в его кошельке вместо денег будет один мусор.
— Запрещено 24 октября есть сладости, иначе можно попасть в руки лжеца, который будет говорить лестные речи, а в итоге обворует, или же втянет в рискованную аферу.
24 октября – что нельзя делать в день Филиппа, народные приметы
Народные приметы и поверья строго предупреждают, что 24 октября, в день Филиппа, ни в коем случае нельзя пересчитывать свои финансовые запасы.
У того, кто не прислушается к совету, денег в скором будущем станет в разы меньше.
Однако, если на 24 октября выпадает полнолуние, нужно обязательно потрясти кошелек с мелочью, или же пошуршать бумажными купюрами, глядя на Луну.
24 октября 2022 года что можно делать
В народном календаре проходит праздник Филиппов день или Филиппова канитель. В Православной церкви чтят память апостола от 70-ти Филиппа.
Канителью в старину называли разбитые грязью и лужами дороги, осеннюю распутицу. Простыми словами, когда дороги развезло, передвижение каким-либо транспортом становится делом сложным.
Хороший день для рукоделия. Причём в старину на это время планировали создание оберегов, разнообразие которых было поистине велико.
- Можно ли убираться? Проводить уборку нужно по народным поверьям и приметам. Подметают пол, устраивают стирку. У того человека, кто проведёт день в беспорядке, из кошелька начнут убывать деньги, так что придётся влезать в долги.
- Можно ли ходить на кладбище? Ходить на могилы родственников разрешается.
- Можно ли крестить ребёнка? Крещение в такой день не запрещается, однако необходимо посетить выбранную вами церковь и узнать, возможно ли совершить крещение в интересующий вас день.
- Можно ли жениться? Нет запрета на свадьбы, праздничные гуляния и застолья.
- Можно ли работать? Работать не только можно, но даже нужно. По приметам, лентяи встретятся с большими проблемами в работе, занятости и заработках.
- Можно ли мыться? Нет каких-либо предписаний и указаний на мытьё, принятие ванны или душа, похода в баню или сауну.
- Можно ли сегодня гадать? Гадания, по народным традициям, разрешаются, запреты на те или иные виды обрядов и ритуалов отсутствуют.
Код этого блока: