Приметы на 24 октября 2022 года: что категорически запрещается делать в этот день

В народной традиции 24 октября носило название Филиппова дня или Филипповой канители.

Прочитав эту статью на нашем канале, подписчики и читатели смогут узнать, почему 24 октября имело такое название, а также что можно и нельзя было делать нашим предкам в этот день, пишет kazlenta.kz

Народные приметы 24 октября

Если аисты отлетят за 15 недель до Рождества, то прилёт их весной надо ожидать через 15 недель после Рождества.

Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.

Продолжается 24 октября листопад – готовься к тяжелому году, поскольку погода будет переменчивой.

Дождь, идущий против ветра, всегда очень сильный.

Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.

Иней пушист – к ясному дню.

Перед холодом заяц очень чуток – издали от человека убегает.

Луна на Филиппа в тусклой дымке – к ненастью (снегопаду).

Ясная луна – к морозу.

Если луна окружена тусклой дымкой – значит, будет ненастье (снегопад).

Ветер подул с северной стороны – к большим холодам.

Если высохшие листики шуршат на деревьях – будет снегопад.

Если куры рано на насест сели – ждать мороза. Чем выше они садятся, тем суровее холода.

Если домашняя птица прячет под крыло голову – будет холодно.

Если мыши, белки и кроты запасаются большим количеством корма, чем обычно – зима будет суровой.

Если опустился туман – будет оттепель.

Если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду – это сулит материальное благополучие.

Это верная примета к богатству и возможности избежать любых финансовых потерь.

— Запрещается в день Филиппа откладывать дела на завтра, то же самое касается и планирования поездок.

Сегодняшняя канитель (а именно так называли в народе 24 октября) может негативно отразиться на материальном благосостоянии, а также на профессиональных делах.

— Не стоит в день Филиппа лениться. Сегодня надо проявить упорство во всех запланированных делах. Только так получится достичь нужного результата. Бездельников же будут ждать финансовые потери и неприятности во всех сферах жизни.

— Нельзя, чтобы 24 октября на спящую незамужнюю девушку попадал лунный свет. Луна может забрать красоту, очарование и привлекательность. Парни перестанут обращать внимание, начнутся и любовные проблемы: возможен разрыв с любимым человеком, постоянные конфликты и скандалы с ним.

— В день Филиппа нельзя делать маникюр и педикюр – по примете, можно срезать с ногтями и свое здоровье.

После этих процедур начнут мучить разные болезни, напомнят о себе хронические недуги.

— Не разрешается, чтобы 24 октября в доме было пыльно и грязно. Сегодня надо навести повсюду порядок – не только помыть посуду и полы, но и перебрать вещи, сменить постельное белье.

Тот, кто ослушается запрета, весь год проживет в долгах, поскольку в его кошельке вместо денег будет один мусор.

— Запрещено 24 октября есть сладости, иначе можно попасть в руки лжеца, который будет говорить лестные речи, а в итоге обворует, или же втянет в рискованную аферу.

24 октября – что нельзя делать в день Филиппа, народные приметы

Народные приметы и поверья строго предупреждают, что 24 октября, в день Филиппа, ни в коем случае нельзя пересчитывать свои финансовые запасы.

У того, кто не прислушается к совету, денег в скором будущем станет в разы меньше.

Однако, если на 24 октября выпадает полнолуние, нужно обязательно потрясти кошелек с мелочью, или же пошуршать бумажными купюрами, глядя на Луну.

24 октября 2022 года что можно делать

В народном календаре проходит праздник Филиппов день или Филиппова канитель. В Православной церкви чтят память апостола от 70-ти Филиппа.

Канителью в старину называли разбитые грязью и лужами дороги, осеннюю распутицу. Простыми словами, когда дороги развезло, передвижение каким-либо транспортом становится делом сложным.

Хороший день для рукоделия. Причём в старину на это время планировали создание оберегов, разнообразие которых было поистине велико.

Можно ли убираться? Проводить уборку нужно по народным поверьям и приметам. Подметают пол, устраивают стирку. У того человека, кто проведёт день в беспорядке, из кошелька начнут убывать деньги, так что придётся влезать в долги. Можно ли ходить на кладбище? Ходить на могилы родственников разрешается. Можно ли крестить ребёнка? Крещение в такой день не запрещается, однако необходимо посетить выбранную вами церковь и узнать, возможно ли совершить крещение в интересующий вас день. Можно ли жениться? Нет запрета на свадьбы, праздничные гуляния и застолья. Можно ли работать? Работать не только можно, но даже нужно. По приметам, лентяи встретятся с большими проблемами в работе, занятости и заработках. Можно ли мыться? Нет каких-либо предписаний и указаний на мытьё, принятие ванны или душа, похода в баню или сауну. Можно ли сегодня гадать? Гадания, по народным традициям, разрешаются, запреты на те или иные виды обрядов и ритуалов отсутствуют.

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