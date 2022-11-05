Приметы на 6 ноября 2022 года: что запрещается делать в праздник иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

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Народные приметы 6 ноября
- Продолжительный северный ветер предвещает снежную метель, притом снег будет крупным.
- Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.
- Закат в облаках – к снегопаду.
- Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.
- Ворона каркает – к метели.
- Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда наверняка можно ожидать в будущем году хорошего урожая.
- У собаки шерсть после осенней линьки стала очень густой – к холодной зиме.
- Лучина мечет искры и не загорается – к оттепели.
- Лучина трещит – к морозу.
- Нечаянно разбить тарелку – к чьей–то смерти в течение года.
- Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.
- Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.
- Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной.
- Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
- День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.
- Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.
- Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.
- Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется.
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