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Приметы на 6 ноября 2022 года: что запрещается делать в праздник иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»

Фото из открытых источников

Народные приметы 6 ноября

  • Продолжительный северный ветер предвещает снежную метель, притом снег будет крупным.
  • Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду.
  • Закат в облаках – к снегопаду.
  • Если вороны устроили в небе хороводы – к снегопаду.
  • Ворона каркает – к метели.
  • Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда наверняка можно ожидать в будущем году хорошего урожая.
  • У собаки шерсть после осенней линьки стала очень густой – к холодной зиме.
  • Лучина мечет искры и не загорается – к оттепели.
  • Лучина трещит – к морозу.
  • Нечаянно разбить тарелку – к чьей–то смерти в течение года.
  • Упасть в яму 6 ноября – к долгой и счастливой жизни.
  • Купить или продать в этот день дом или квартиру – к удачному исходу сделки.
  • Всем известно, что нечаянно разбить зеркало – к несчастью. Но если сделать это 6 ноября – беда будет особенно страшной.
  • Белая собака следует за вами по пути – к богатой, счастливой и беззаботной жизни весь год.
  • День хорош для колдовских обрядов, касающихся любовной магии: приворотов, отворотов, различных присушек. Считается, что в этот день такие ритуалы особенно сильны.
  • Если вывести 6 ноября тараканов из дому – они еще долго не будут беспокоить вас.
  • Тот, кто в этот день родился, будет гордым и спокойным. Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.
  • Если в этот день погадать на суженого (любым способом) – он обязательно покажется.
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