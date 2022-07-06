Приметы на Ивана Купала 2022, что можно и нельзя делать

Ивана Купала в 2022 году празднуют 7 июля, а точнее, встречать праздник начинают тотчас после заката солнца вечером 6 июля. Ивана Купала 2022 – известный языческий праздник летнего солнцестояния, который отмечают в ночь перед Ивановым днем. Праздник древний, но сохранился до наших дней и его не перестают отмечать по сей день, гуляя с удалью и размахом.

Купальская ночь – один из самых ритуальных и значимых праздников наших предков, в которую по поверьям спать нельзя. Именно ночью проходят основные торжества.

Как стемнеет, набрать в глубокий стеклянный сосуд купальную воду, поместив туда монеты. Лучше использовать монеты большего номинала. Деньгам необходимо пролежать в сосуде до рассвета. Извлечь их утром из посуды и убрать в укромный уголок. Считается, что благополучие незамедлительно зайдет в ваш дом.

Получить финансовое процветание, застраховаться от финансовых потерь, узнать о замужестве или беременности, можно с помощью примет, заговоров и обрядов. Любой из вариантов возможен в достижении необходимого.

На деньги

В ночь с 6 на 7 июля сложить под подушку все имеющиеся деньги из сумки либо же банковские карты. Кредитные карточки использовать нельзя. Накрыть предметы руками и произнести: «День вечера мудренее. Ночью правдивые деньги по рукам не ходят. Утро придет, деньги в оборот пойдут, в дело вложатся, на двое помножатся». Утром все из-под подушки сложить обратно. Далее можно совершать покупки, первое приобретение должно быть очень важным и обдуманным. Далее заработок и финансовое состояние будут стабильными ближайший год. Сжать немного монет в руках, поставив рядом емкость с землей, небольшое количество чистой воды и семечко. На деньги наговаривают: «Что посеешь, то и пожнешь. Сею деньги, деньги и снимаю, на урожай не жалуюсь». Закопать мелочь в землю, тут же посадить семя растения и полить водой. Как только проявится росток, финансы пойдут в руки. Заговор на материальное благополучие произнести после троекратного умывания: «Деньги каждому нужны и мне помогут. В день праздника монеты звонкие ко мне дорогу найдут, кошелек наполнят». Непременно положить монетки в кошелек, для того чтобы их звучание привлекло денежное благополучие.

На погоду

Если на Иванов день выпадут осадки, то все лето прогнозируется жарким и погода планируется засушливой. Если небо усыпано звездами, вероятно много будет грибов. Также в этот день делались прогнозы на будущий урожай. Дождливая погода предсказывала плохой урожай в грядущем году и ничего хорошего точно не ждать. А вот выпадение обильной росы сулило год богатый и плодовитый на урожай.

На замужество

Подходит для тех, кому сложно определиться со своими женихами. Взять ветки папоротника по количеству женихов. На каждую ветку загадываете имя молодого человека. Путать ветки или имена нельзя поэтому придумайте и подготовьте отличительные знаки к каждой: подойдут, например, нити разных цветов или разноцветные полоски бумаги. Берите все ветки, заходите в реку и прижав веточки ко дну резко отпустите. Тот кавалер, чья веточка поднялась на поверхность воды первой, и есть ваш нареченный.

Для этого гадания нужен венок из трав, сплетённый самостоятельно. Венок собирали не менее чем из двенадцати трав и цветов. Барвинок, герань, папоротник, ветки дуба, березы. В венке случайных растений быть не должно. Не переставая думать об этом самом суженом, запускаем венок по воде. Следим и анализируем происходящее:

Если венок сразу утонул, не ждите ничего хорошего с тем, кого вы держите в уме: он или покинет вас, или уйдет к другой. Если венок расплелся, вся инициатива лежит на вас (или плести надо было лучше). Если венок далеко уплыл — большая вероятность и шанс выйти замуж в ближайший год, а может и месяцы. Для молодых бездетных семейных пар ночь на Ивана Купала была тем временем, когда планировалось зачатие ребенка и беременность. Девушки же непосредственно купальской ночью хотели и торопились лишиться невинности. Праздничной ночью женщинам вполне можно бродить по полям без одежды. Обнаженность в этот день воспринимали по-особому. Нижняя сорочка считалась продолжением тела, а снимая ее – открываешь душу. Купальской ночью женщины могли обнаженными отбирать травы, говорить с ними и находить те, которые помогут при зачатии. Выйти замуж Один из самых мистических праздников древней Руси помогает обрести счастье в личной жизни. Если тебя в самую короткую ночь года облили водой, будь то специально или случайно, быть браку в ближайшее время. Поэтому незамужние стараются незаметно вылить воду друг на друга из тазов и ведер.

Наши предки считали, что огонь в эту волшебную ночь может иметь магическую силу. Прыжки через костёр имели своё чудо действие. Если девушка с парнем перескакивали через огонь, не разъединяя рук, то считалось, что они пойдут под венец, а их будущая семья будет счастливой.

Если девушка имеет желание выйти замуж, а возлюбленного у нее нет, то необходимо выполнить такой обряд: в полночь, нарвать букет полевых трав и цветов. На рассвете нужно проверить, чтобы набралось двенадцать разных трав. Только выполнив такое условие, можно надеяться на то, что в этом году ей предложат руку и сердце.

На любовь

Самые сильные обряды любовного колдовства связаны со стихией огня и ритуальным магическим костром.

Важно! Приворот на любовь необходимо произносить, глядя на пламя, после чего взять любимого в хоровод и прыгнуть с ним через костер.

Вода также является сильным магическим помощником в делах любви. Любовный заговор применяет энергию воды и ритуальное омовение. Шёпотом произнося колдовские слова, искупайся с любимым в водоеме, заходя в нее держась за руки.

Травы в эту ночь держат в себе огромную энергетику и используются как приворотное средство. Трава девясил, одна из тех трав которая поможет привлечь любовь.

Изготовленный в ночь на Ивана Купала березовый банный веник, поможет вернуть ушедшие чувства.

На суженого

Взять две ромашки, и кладём их рядом, запуская по воде. Следим за результатом. Если цветы не расплываются и находятся всё время рядом, будете вместе. Если цветы «ушли» в разные стороны, то и вам надо разойтись. Если у девушки нет возможности прийти к реке можно использовать таз с водой.

Привычный венок из цветов имеет особое сакральное значение, это и символ круга, совершенства, и кольца, являющегося непрерывным союзом. Его плетение было обязательным условием в гадании на суженого.

Узнать имя суженого на Ивана Купала можно и таким незамысловатым способом. Для этого необходимо взять несколько листочков бумаги, написав на каждом по одному мужскому имени. Все подписанные листочки сложить корзину. Вытащив наугад один лист бумаги, вы узнаете имя суженого.

Что можно и нельзя делать на Ивана Купала

Существует несколько разных запретов и разрешений, что именно нельзя и можно делать на Ивана Купала. О двух из них мы поговорим подробнее.

Когда и почему купаться нельзя

К купанию в реках и озерах в этот день отношение разное. Есть утверждение, что в ночь на 7 июля нечисть покидает водоемы, и они становятся безопасными и чистыми. Но существует и другая версия, которая гласит, что русалки и водяные способны затянуть к себе в воду рискнувшего вторгнуться в их водные пространства.

В колдовскую ночь с 6 на 7 июля нужно обязательно находиться подальше от воды женщинам, ждущим ребенка, детям и людям преклонного возраста. Водяной нечисти возможно оказать отрицательное влияние на людей с чувствительным организмом и даже попытаться повлиять на их сознание.

Зачем разжигают костры

Купальский костер является неотъемлемой атрибутикой праздника. Этот костер испокон веков считался оберегом от ведьм, поэтому в некоторых местностях жгли специальную атрибутику для защиты себя от ведьм и нечистой силы. Прыжки через костер символизируют счастье и любовь. Остатки купальского костра считались важным атрибутом, который имел магическую силу и помогал улучшить урожай и оберегал от нечистых сил. Чаще всего молодые пары прыгают через костер, и, если любовники смогут прыгнуть через костёр, не разомкнув рук, их сопутствует счастливая и крепкая жизнь вместе. Супружеские пары также прыгают через костер, дабы обеспечить крепкое здоровье семьи на целый год.

Не стоит упускать возможность и попытать удачу в поиске таинственного цветка папоротника, который дарует волшебные возможности. Вдруг именно вы станете особенным обладателем этого цветка.

Ивана Купала прекрасный мифический праздник, который дарит радость и счастье. Он приносит в нашу жизнь нечто таинственное и магическое тем самым чаруя и даря веру в лучшее. Празднуйте столь прекрасный праздник, заряжайтесь энергией лета, огня и растений.

По материалам minutamami.ru

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