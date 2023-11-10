Принцип «золотого часа». Из-за плохой связи зачастую невозможно оперативно вызвать экстренные службы к месту ДТП

Невысокий уровень безопасности граждан на дорогах международного и республиканского значения все еще остается крайне актуальной проблемой, сообщает транспортная прокуратура Казахстана.

По причине дорожных происшествий на транспортных магистралях страны гибнут до тысячи человек ежегодно, и более трех тысяч граждан получают различные увечья. В этой связи надзор за соблюдением законности в деятельности государственных органов и организаций по обеспечению и предупреждению аварийной безопасности, остается одним из главных приоритетов для транспортной прокуратуры.

«Существующие организационные отраслевые проблемы вносят свой негативный вклад в высокий уровень дорожной смертности из-за невозможности оказания своевременной медико-спасательной помощи, принцип «золотого часа». Наличие слепых зон сотовой связи, совокупная площадь которых занимает до четверти от общей протяженности республиканских дорог, зачастую делает невозможным оперативный вызов экстренных служб к месту ДТП. В отсутствие единых стандартов крайне сложно определить правильную дислокацию трассовых медико-спасательных пунктов, вместо отдаленных и особо опасных участков последние располагаются вблизи населённых пунктов, где уже, как правило, имеются стационарные больницы с соответствующим медицинским резервом», — отметили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, отметили транспортные прокуроры, существующий алгоритм выявления и учета аварийно-опасных мест, неэффективен, так как не учитывает все факторы, оказывающие негативное влияние на уровень безопасности дорожных участков.

Эти и другие вопросы Генеральной прокуратурой в своем представлении поставлены перед Правительством, которым для их решения определены ответственные государственные органы и организации.

В настоящее время проводится межведомственная работа, направленная на повышение уровня безопасности на автомагистралях страны. Для достижения более продуктивных результатов к этой работе привлечены местные исполнительные органы.

Министерством по чрезвычайным ситуациям с целью рационального распределения ТМСП впервые разработана и принята методика передислокации и определения мест размещения трассовых медико-спасательных пунктов на трассах.

В свою очередь, вновь созданным Министерством транспорта совершенствованы стандарты по выявлению и учету потенциально опасных участков дорог.

Проблема же слепых зон сотовой связи должна разрешиться в рамках Национального проекта «Доступный Интернет».

Вопросы безопасности дорожной инфраструктуры продолжают быть главным объектом надзорной деятельности органов транспортной прокуратуры.

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