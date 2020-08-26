Принимать на работу в правоохранительные органы будут по-другому

Генпрокуратура совместно с правоохранительными органами выработала единый подход приема на службу в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и службу экономических расследований, передает zakon.kz.

Ранее прокуратура, Антикоррупционная служба, служба экономических расследований самостоятельно формировала кадровый резерв для поступления на службу.

Теперь обязательным условием поступления на правоохранительную службу будет прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре.

Для поступления в Академию нужно иметь высшее образование, соответствовать морально-психологическим, медицинским требованиям и не иметь компрометирующих сведений.

Основные этапы отбора: тестирование, собеседование, медицинское и психофизиологическое освидетельствование, полиграфологическое исследование и сдача экзамена.

В Академии могут обучаться люди, которые впервые поступают на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава органов прокуратуры, Антикоррупционной службы и СЭР.

Учеба состоит из двух этапов: обучение в Академии и стажировка в подразделениях правоохранительных органов.

Срок профподготовки кандидатов в органы прокуратуры составляет 1 год (6 месяцев обучение и 6 месяцев стажировка), для кандидатов в Антикоррупционную службу и СЭР 6 месяцев (5 месяцев обучение и 1 месяц стажировка).

К обучению кроме профессорско-преподавательского состава Академии будут привлекаться действующие практики, зарубежные эксперты, ветераны правоохранительных органов.

На период обучения, учащимся будут платить стипендию, обеспечивать питанием и проживанием.

При успешном завершении обучения, кандидат назначается на должность с одновременным присвоением первого классного чина или квалификационного класса.

Отбор на профессиональную подготовку начинается с 24 августа по 24 сентября 2020 года.

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