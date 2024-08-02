Принято окончательное решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил решение по петиции «Вернуть время назад», сообщает пресс-служба ведомства, передает informburo.kz

Глава ведомства отметил, что рабочая группа, которая рассматривала петицию, изучила все представленные данные и аргументы, научные исследования и рекомендации, и пришла к выводу о том, что перевод некоторых регионов РК на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.

«Часовой пояс UTC+5 является стандартным часовым поясом, максимально приближённым к природному циклу на большей части территории Казахстана. На основании обоснованных научных международных исследований о положительном эффекте стандартного поясного времени и отсутствии подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции», – говорится в сообщении.

При этом, принимая во внимание доводы участников рабочей группы, есть необходимость в проведении соответствующих анализов и дополнительных исследований, отметил министр. Министерствам здравоохранения, образования и науки рекомендовано провести исследование влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения в течение следующих трёх лет.

«Министерствам национальной экономики и энергетики рекомендовано провести мониторинг и анализ потребления электроэнергии в разных регионах с учётом отопительного сезона и сезонных изменений. Министерству труда и социальной защиты населения предложено разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учётом светового дня», – говорится в заявлении.

Заявитель петиции имеет право обжаловать принятое решение в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, напомнили в министерстве.

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