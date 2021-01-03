Принято постановление главного государственного санитарного врача в день выборов

По словам главы министерства здравоохранения, постановлением предусмотрен ряд требований в рамках обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса.

«Основные из них – это требования к избирательному участку, такие как:

– у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

– наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

– соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

– наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

– расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

– соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров;

– наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС);

Требования к избирателям:

при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук;



участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Требования к лицам, которые будут постоянно находится на избирательных участках — члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска. На сегодня в красной зоне находится 1 регион (Атырауская область), в жёлтой – 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан), должны будут обследованы в период с 5 до 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР теста», — перечислил обязательные требования А.Цой.

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