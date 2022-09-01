ВАЖНО! Принято решение по пенсионному возрасту женщин Казахстана

В Казахстане планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

«Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда», — сказал Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.

Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. Ожидается, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

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