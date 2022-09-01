ВАЖНО! Принято решение по пенсионному возрасту женщин Казахстана

В Казахстане планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.
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«Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда», — сказал Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.
Токаев выступает с Посланием на совместном заседании обеих палат Парламента. Ожидается, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
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