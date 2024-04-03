Принято решение по военному параду на День Победы в Казахстане

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В Министерстве обороны заявили, что на майские праздники в Казахстане не будут проводиться военные парады. В ведомстве также озвучили причины, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», — сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что проведение военного парада не планируется как 7 мая (День защитника Отечества), так и 9 мая (День Победы).
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