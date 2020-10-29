Приняты поправки в бюджет на 2020 год. На что уйдут дополнительные деньги

Парламент Казахстана принял поправки в республиканский бюджет на 2020 год,передает корреспондент zakon.kz.

Уточнения бюджета касаются материальной поддержки медицинских работников и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге, — сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, расходы будут направлены на доплаты медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге. Кроме того, на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП — 83,2 млрд тенге, и на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях — 11,7 млрд тенге.

С учетом предложенного администраторами перераспределения средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальную поддержку силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения, — добавил глава Минфина.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов в соответствии с указами Президента. В результате поступления республиканского бюджета составили 12 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 3,5% к ВВП, объем расходов составил 14,5 трлн тенге.

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