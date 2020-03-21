Принудительная изоляция: как в Костанае будут бороться с теми,кто отказывается от карантина

Тех костанайцев, которые отказываются отправляться самостоятельно на карантин в стационары, будут водворяться в них принудительно с помощью полицейских. Об этом сегодня на совещании в акимате заявил глава области. Медики подчеркивают, с ростом заболевших в стране коронавирусом, часть вернувшихся туристов отказываются от изоляции в стационарах, в дело приходится вмешиваться стражам порядка, сообщает alau.kz

К вечеру 20 марта в Казахстане зарегистрировано 49 случаев заболевания короновирусной инфекцией. В Костанайской области заболевших нет. Сейчас в стационаре на карантине находятся 44 человека, прибывшие из Германии и Испании. Их состояние, как отмечают медики, удовлетворительное, лабораторные анализы отрицательные.

«Хочу отметить, что при госпитализации пациентов в провизорные стационары некоторые граждане проявляют несознательность и медицинским работникам приходиться обращаться за помощью к сотрудникам полиции. В конце своего выступления обращаюсь к населению области с просьбой с пониманием отнестись к мероприятиям по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции»,- сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав Дудник.

Помимо этого, отмечают санврачи, еще 3 человека находятся на домашнем карантине и 18 человек на обзвоне. В области разработали два плана действий. Первый — А- при регистрации до 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 и до 100 человек контактных. План — В — при регистрации свыше 6 лабораторно подтвержденных случаев. В каждом из них определен порядок действий при изоляции и лечении больных, выявлении лиц с высоким риском заболевания, порядок транспортировки. На все это из областного бюджета дополнительно выделено больше 2 млрд тенге.

«Департамент полиции в течение 48 часов департаменту полиции совместно с управлением здравоохранения меры по обеспечению изоляции лиц 1 категории — 14 дней и на дому — 14 дней. Департаменту полиции костанайской области оказывать содействие применять меры на законных основаниях»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Управление здравоохранения почти на 22 млн тенге дополнительно закупает лекарства и изделия медназначения. К примеру, капсулу для транспортировки пациентов, защитные костюмы с автономной подачей воздуха. Обсудили на совещании и вопрос обеспечения продуктами питания. Ажиотаж в магазинах на прошлых выходных привел к тому, что только в двух крупных торговых центрах области была скуплена 2 месячная норма сахара. В течение 4 дней в регионе прибудут новые 140 тонн сахара. Кроме того, завезут 90 тонн гречки и 440 тонн риса, примерно 1700 тонн макарон. Аким Костанайской области поручил проработать вопрос установки лимита по отпуску в одни руки товаров, которые относятся к социально-значимым и не производятся на территории Костанайской области и в Казахстане.

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