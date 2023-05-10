Приобрести жилье через льготное кредитование сможет молодёжь Костанайской области

Костанай жастары придет на смену Жас шаныраку. Региональная жилпрограмма была запущена в прошлом году. Пилотным городом стал Костанай. То есть, молодежь только областного центра могла получить льготный кредит на приобретение жилья. В этом году меняется не только название, но и условия.

Теперь купить квартиру или дом могут молодые жители всей территории области. Также снято и ограничение по профессии. В рамках «Жас шанырака» на льготный кредит могли претендовать специалисты образования, здравоохранения и социальной сферы. Теперь оформить кредит по жилпрограмме смогут все желающие.

«Для того, чтобы снизить риски диспропорций между сельским населением и городским населением, программа будет реализовываться в два этапа. Первый этап — прием документов от сельских жителей районов Костанайской области, сельских округов. Второй этап — это уже будет сделан акцент на города», — говорит заместитель руководителя управления общественного развития Костанайской области Абылай-Хан Какенов.

На каких условиях будут выдавать кредиты, какими будут критерии отбора, обещали сообщить дополнительно. Сейчас готовятся необходимые документы. В числе актуальных для молодежи вопросов, помимо жилищного, остается и трудоустройство. Теперь ярмарки вакансий планируют проводить ежеквартально. Очередная пройдет уже 12-го мая. На нее же приглашены представители разных организаций образования, которые будут рассказывать, какие существуют программы по получению бесплатного послевузовского образования.

«19 мая мы на центральной площади в городе Костанае организуем такой проект как «Образовательный навигатор». Это уже площадка для абитуриентов. Соберем все вузы, колледжи, которые будут иметь возможность презентовать, представить свои учебные заведения, образовательные программы, возможности грантовые, внутренние свои, студенческие клубы», — говорит заместитель руководителя управления.

Помимо этого профориентационная работа ведется и по другому направлению. В этом году в Костанае начал работу менторский клуб.

«Специалисты-практики, менторы, у нас в разных направлениях — это сфера госслужбы, здравоохранения, правоохранительные органы и т.д. и они им рассказывают в реалии какие могут быть трудности, то есть о тех минусах, которые могут быть в той профессии, которую они сегодня выбирают», — объяснил руководитель молодёжного ресурсного центра Костанайской области Абай Дуйсеков.

По словам Абая Дуйсекова, это помогает будущим абитуриентам сделать правильный выбор. Ведь нередко, получив среднее или высшее образование, человек по специальности работать не хочет, а значит когда-то не хватило знаний о ней или о ее специфике.

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