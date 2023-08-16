Приобрести жилье под 5% годовых могут молодые люди в Костанайской области

В Костанайской области 14 августа запустили в работу региональную программу «Костанай жастары», которая подразумевает кредитование молодежи на приобретение жилья за счет совместных средств бюджета и филиала АО «Отбасы банк».

Участие в ней смогут принять молодые работающие жители региона с 18 и до 34 лет включительно. Причем заявления от потенциальных участников принимают акиматы во всех городах и районах.

«Перечень документов у нас — удостоверение личности на каждого совершеннолетнего члена семьи, так же справка с работы с указанием даты приема на работу, справка с ЕНПФ за последние пять месяцев пенсионных отчислений, это чтобы мы могли посмотреть стаж работы и в действительности ли работает, все с подтверждением», — сообщила руководитель отдела управления общественного развития акима Костанайской области Айман Магазумова.

Для претендентов на участие в программе обязательными условиями являются и отсутствие на территории страны у заявителя и проживающих с ним родственников жилья на праве собственности и фактов отчуждения недвижимости в течение последних 5 лет. За исключением доли в недвижимости, полученной им или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование. Важным специалисты называют и еще одно условие — прописка должна совпадать с территорией, где работает молодой человек.

«Прописка по нашим требованиям, по соглашению с Отбасы банком должна быть от года, то есть если сегодня молодой человек прописался в течение этих дней августа, то он, естественно, не подходит по данной категории, прописка от года», — сообщила руководитель отдела.

Помимо этого совокупный ежемесячный доход членов семьи не должен превышать 150 МРП за последние 6 месяцев, это 517 тыс. тенге. В этом году на реализацию программы выделено больше 2 млрд тенге. Прием заявок будет идти до 1 сентября этого года. Затем к работе приступит специальная комиссия по отбору претендентов и только затем уже «Отбасы банк»

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