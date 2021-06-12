Приостановить действие «Яндекс.Такси» в Казахстане постановил суд

Информационные услуги, связанные с заказами «Яндекс.Такси» в Казахстане, решением суда должны быть прекращены. В том числе, речь идет о приложении «Яндекс Go». Решение суда может быть обжаловано, сообщает Sputnik.kz.

Об этом стало известно по итогам заседания в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы под председательством Айгуль Туралиевой.

По материалам дела, истцом выступила компания ТОО «G-Taxi», которая получила право на использование патента на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси». Патент действует до 21 декабря 2023 года.

Суть претензий заключается в том, что компания «Яндекс. Такси Б.В.» нарушает патентные права, используя систему заказов такси. Так как лицензионные права на систему принадлежат «G-Taxi».

По решению суда первой инстанции «Яндекс. Такси Б.В.» обязана прекратить:

— оказание информационных услуг;

— предоставление доступа к сервисам «Сервис «Яндекс.Такси», «Сервис для перевозчиков», «Сервис для водителей «Яндекс.Про» (прежнее название — «Яндекс.Таксометр») для пользователей, перевозчиков и водителей на территории Казахстана;

— заключение договоров предоставления информационных услуг, связанных с автоматизированный системой заказа такси «Яндекс.Такси», с перевозчиками на территории Казахстана.

Кроме того, суд постановил обязать «Яндекс. Такси Б.В.» блокировать активный (рабочий) доступ к сервисам «Сервис «Яндекс.Такси» «Сервис для Перевозчиков», «Сервис для Водителей «Яндекс.Про» для пользователей, перевозчиков и водителей на территории Казахстана.

Также суд постановил запретить распространение на территории Казахстана мобильного приложения «Яндекс Go» (такси, доставка, драйв, продукты, еда) через интернет-магазины Google Play и Apple Store, а кроме того, заблокировать доступ к интернет-ресурсу https://yandex.kz/legal/taxi_offer/ и размещенной в ней информации на территории Республики Казахстан.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщает Telegram-канал FINANCE.kz, к деятельности других сервисов такси, которые действуют в Казахстане, обладатель патента претензий в судебном порядке не высказывал.

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