Приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Желкуар»

Фото из открытых источников
Информация о временном приостановлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» поступила от пресс-службы КНБ РК, передает alau.kz
Информируем, что в связи со сложившейся паводковой ситуацией с 9 апреля временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации.
Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» будет размещена дополнительно.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области