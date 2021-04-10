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Приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Желкуар»

Фото из открытых источников

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Информация о временном приостановлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» поступила от пресс-службы КНБ РК, передает alau.kz

Информируем, что в связи со сложившейся паводковой ситуацией с 9 апреля  временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области Российской Федерации.

Информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» будет размещена дополнительно.

 

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