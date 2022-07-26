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Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ

ehonews.kz

В социальных сетях распространяют информацию, что с 1 сентября движение всех поездов приостанавливается в связи с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе АО «НК «Казахстан темир жолы» опровергли рассылку о приостановлении движения поездов с 1 сентября из-за COVID-19.

Фото: соцсети

«В связи изменением графика курсирования поездов временно была приостановлена продажа билетов. При этом на все указанные поезда продажа билетов поэтапно возобновляется», — сообщает пресс-служба АО «НК «Казахстан темир жолы».

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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