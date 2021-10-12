Приостановлено получение водительских удостоверений

В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение.

«На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в спецЦОНах РК приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе КФ госкорпорации «Правительство для граждан».

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