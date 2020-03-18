Приостановлено рассмотрение заявок по программе «Бақытты отбасы»

«Жилстройсбербанк» приостановил работу по выдаче направлений по программе «Бақытты отбасы». Рассмотрение принятых заявлений должно было начаться на этой неделе, однако из-за объявления режима ЧП этого так и не произошло, передает alau.kz

Ситуация с коронавирусом повлияла, кажется, на все сферы жизни. Даже сумела приостановить реализацию некоторых гос.программ. В частности «Бақытты отбасы». Еще в начале месяца ряд костанайцев подавали заявки на получение льготного кредита на жилье. Тогда заявления приняли и оставалось лишь их рассмотреть. Делать это должен был банк. Но из-за объявленного режима чрезвычайного положения работу приостановили.

«Комиссия готова была с понедельника раздавать направления. Но как вы знаете по данной ситуации «Жилстройсбербанк» попросил придержать рассмотрение данных заявок. Поэтому с 15 апреля, как закончится чрезвычайное положение на территории республики, мы сразу возобновим работу по выдаче направлений,»- сообщил Геннадий колчанов, руководитель отдела жилищных отношений акимата города Костанай.

Сейчас в подвисшем состоянии находятся 240 заявок. Больше всего их поступило от неполных семей — 172, еще 40 поданы семьями, где есть ребенок с инвалидностью, 28 от многодетных мам. И хотя прием завершился 10 дней назад, ни одно из поданных заявлений за это время не было рассмотрено банком.

«Заявки ни одна не рассмотрена. В принципе это не быстрая процедура. Порядка 2-3 недель они проверяют платежеспособность. То есть мы можем дать направление сразу же по окончанию приема заявок – если мы приняли заявление, значит человек соответствует требованиям, которые предъявляем мы. Но банк проверяет очень долго своих заемщиков,»- рассказал Андрей Финк, заместитель акима города Костанай.

О количестве потенциальных заемщиков этого года говорят, что оно превысило число прошлогодних заявок. В 2019 по программе «Бақытты отбасы» направления получили 125 семей. А вот предпочтений в жилье в этот раз выявлено не было. Очередники выбирали себе как совершенно новую жил.площадь, так и квартиры на вторичном рынке причем практически в равных пропорциях.

Если режим чрезвычайного положения будет продлен, то вероятно и выдача направлений приостановится на тот же срок. Что касается приема новых дополнительных заявок на жилье по льготным условиям, то такой информации пока нет.

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