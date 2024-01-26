Приостановлены автобусные рейсы в Костанайскую область из РФ

Сообщение в своих социальных сетях разместило главное управление строительства региона. В Тюмени приостановлено движение автобусов в сторону казахстанских городов и поселков.

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги Костанай – Рудный – Лисаковск Республики Казахстан перевозчик приостанавливает рейсы по маршруту №720 «Тюмень-Лисаковск».

«Из-за больших перепадов температур и выпадения большого количества снега сложилась крайне неблагоприятная дорожная обстановка в северных районах Казахстана на участках автодороги Костанай — Рудный — Лисаковск. На трассе образовался гололёд и наледь, колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту, что может в дальнейшем привести к ДТП», — следует из письма перевозчика.

Рейсы по маршруту №720 приостанавливаются с 27 января. Движение автобусов будет возобновлено после улучшения дорожных условий.

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