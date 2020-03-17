Приостановлены приёмы граждан в акиматах

В связи с введенным на территории страны чрезвычайным положением и в целях защиты жизни и здоровья граждан на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года приостановлены приемы физических и представителей юридических лиц акимом, заместителями и руководителем аппарата акима Костанайской области.

Обращения на имя руководства области граждане могут оставить на портале Электронного Правительства РК (при наличии ЭЦП) либо по контактным телефонам: 575-084, 575-057.

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