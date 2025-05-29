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Припарковался на дороге. Полиция оштрафовала водителя в Костанае

— Сегодня, 09:48
Изображение для новости: Припарковался на дороге. Полиция оштрафовала водителя в Костанае

Фото подписчика

Фото в редакцию alau.kz прислали читатели. В департаменте полиции прокомментировали данное фото. 

Фото сделано на прошлой неделе.

«За нарушение правил остановки и стоянки, водитель автомобиля Mercedes 1989 года рождения привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 5 МРП или 19660 тенге», — сообщили в пресс-службе ДП.

Если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, присылайте фото или видео на номер whatsapp 8-707-558-35-13 или в директ нашего аккаунта 

 


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