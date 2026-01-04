Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретённых активов», сообщили в Акорде, передает informburo.kz

Отмена запрета на предпринимательскую деятельность

Документ отменяет запрет на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение государственных функций.

Для кого ограничения сохраняются

При этом ограничения продолжают действовать в отношении сотрудников Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Авиационная администрация Казахстана», членов избирательных комиссий, работающих на постоянной основе, а также руководителей национальных холдингов и национальных компаний.

Условия ведения бизнеса

Предпринимательская деятельность не должна препятствовать исполнению должностных обязанностей, сопровождаться использованием служебного имущества или приводить к конфликту интересов.

Основания для запрета

Закон чётко определяет основания для запрета предпринимательской деятельности: конфликт интересов, использование служебного имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.

Публикация закона

Закон будет опубликован в официальной печати.

