Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретённых активов», сообщили в Акорде, передает informburo.kz
Отмена запрета на предпринимательскую деятельность
Документ отменяет запрет на занятие предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью для лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение государственных функций.
Для кого ограничения сохраняются
При этом ограничения продолжают действовать в отношении сотрудников Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, АО «Авиационная администрация Казахстана», членов избирательных комиссий, работающих на постоянной основе, а также руководителей национальных холдингов и национальных компаний.
Условия ведения бизнеса
Предпринимательская деятельность не должна препятствовать исполнению должностных обязанностей, сопровождаться использованием служебного имущества или приводить к конфликту интересов.
Основания для запрета
Закон чётко определяет основания для запрета предпринимательской деятельности: конфликт интересов, использование служебного имущества и препятствование выполнению служебных обязанностей.
Публикация закона
Закон будет опубликован в официальной печати.
