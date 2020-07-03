Приревновала. Женщина ударила ножом жителя Лисаковска

Информацию о происшествии в ответе на запрос alau.kz подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По факту нанесения ножевого ранения 53-летнему жителю Лисаковска ведется досудебное расследование, зарегистрированное по ст. 106 ч.1 Уголовного кодекса.

В ходе проведения следственных действий предварительно установлено, что ранение потерпевшему нанесла 56-летняя сожительница в ходе возникшей ссоры на почве ревности.

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