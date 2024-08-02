Природное или техногенное землетрясение произошло в Костанайской области? Ответ ДЧС

Сейсмическое событие расчетной интенсивностью в 3,9 балла по шкале Рихтера, по официальной информации, озвученной представителями ДЧС Костанайской области, произошло 27 июля в 9:54 в 21-ом километре к востоку от Рудного. Факт зафиксировали две станции наблюдений, расположенные более чем в четырехстах километрах от эпицентра, и подтвердили несколько научных ведомств.

Это филиал института геофизических исследований национального ядерного центра Казахстана, национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований министерства по чрезвычайным ситуациям республики и европейский международный сейсмологический центр.

«По данному инциденту незамедлительно отреагировали подразделения ДЧС, были проведены по городу обследования, непосредственно был осуществлен выезд в пригородную зону, где давали эпицентр. В ходе визуального осмотра, никаких видимых разрушений и т.д., на зданиях обнаружено не было», — сказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан Тукушев.

Не поступали в ДЧС и сообщения о пострадавших и разрушениях. Сразу же сотрудники ведомства направили в научные центры запросы о том, по каким причинам могло произойти данное событие.

«Помимо природных землетрясений встречаются землетрясения техногенного характера, которые вызваны деятельностью человека. То есть, толчки могут быть вызваны в результате подземных взрывов, при закачивании в недра Земли, или, наоборот, при извлечении оттуда больших объемов воды, нефти и газа», — сказал Тукушев.

Пока известно, что толчки произошли на глубине в 10 километров, возможно, поэтому в эпицентре, а он находился в районе поселка Белозерка, никто их не почуствовал, но ощутили некоторые жители Рудного. Никаких взрывных работ на горнодобывающих предприятиях в это время не проводилось. По данным представителей ДЧС, такие же толчки регистрировались в 2004-ом и 2016-ом годах. При этом территория Костанайской области считается асейсмической. Поэтому, отметили в ДЧС, возникновения очагов землетрясений с интенсивностью более 5 баллов в регионе не ожидается.

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