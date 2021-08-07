Прирост смертей от COVID-19 и пневмонии зарегистрирован в Казахстане

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Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 августа, сообщает zakon.kz.
На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 109 163 человека (105 454+ и 3709 КВИ-), из них в стационарах находится 29 961 пациент, на амбулаторном уровне — 79 202.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии — 1871 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести — 416,
• на аппарате ИВЛ — 191.
На 6 августа 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 692 340 человек, вторым компонентом — 4 311 887.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области