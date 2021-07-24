Прирост заболеваемости коронавирусом вырос в 1,5 раза

Свыше 5 миллионов человек в Казахстане получили вакцину первым компонентом, в Костанайской области — это 230 тысяч человек. Из них большая часть провакцинированных приходится на педагогов и медицинских работников. На сегодня в регионе имеется только вакцина «Спутник V», но в ближайшее время ожидается поставка вакцины «Qazvac».

В Костанайской области продолжается массовая иммунизация населения, на сегодня в регионе имеется вакцина Спутник V, в начале августа ожидается поставка Qazvac. А вот вакцин хаят вакс и «Коронавак» остался только второй компонент. И поставки в ближайшее время не планируется.

«По контингентам около 10000 тысяч доз получили мед.работники, 16 тысяч — это педагоги, 7429 — полицейских, 4359 студентов, 2244 — контингент и персонал медико- социальных учреждений, 3952 государственных служащих», — рассказывает зам.руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова.

Как отметила Анжела Бексултанова, только за июль в Костанае от коронавирусной инфекции умерло 10 человек, а всего с начала года 57 человек, среди них 1 беременная женщина. В целом, по сравнению с прошлой неделей, прирост заболеваемости вырос в 1,5 раза. А загруженность инфекционных коек в регионе составляет- 42%.

«В области развернуто 1927 коек, из них 1627 инфекционных, где находятся в настоящее время 681 пациент, загруженность инфекционными койками составил 41,8%. Также развернуто у нас 300 карантинных коек, где находятся 73%, которые ожидают результаты ПЦР тестов, загруженность коек составил 24,3»,- рассказала Бексултанова.

На брифинге выступил и и.о руководителя отдела управления по инспекции труда, который рассказал о работе в дистанционном формате невакцинированных сотрудников и о внесенных изменениях в трудовой кодекс.

«Работодатель может предложить невакцинированному против ковид-19 сотруднику, перейти на дистанционный формат работы в случае такой возможности. Также при отказе от дистанционной работы, также отсутствии возможности выполнения работы дистанционно, работодатель вправе отстранить работника согласно пункта 1 ст. 48 ТК РК», — рассказал Руслан Кысабаев.

В таком случае сохраняться заработная плата не будет, при этом работодатель вправе принять другого для выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. Также при отказе от дистанционки, и при желании работать в штатном режиме работнику необходимо проходить обязательно ПЦР тестирование один раз в неделю, за свой счет, есть и возможность при согласии сторон, что работодатель сам будет оплачивать анализ.

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