Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 декабря представили синоптики Казгидромета.

В начале недели ложбина Северного циклона обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики. Ожидается снег, метель, на западе страны — осадки — дождь, снег и гололед.

На юге страны, под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью на западе страны до 0-8 мороза, на северо-западе, севере до 7-15 мороза, в центре Казахстана до 10-18 мороза, на востоке, юго-востоке республики до 7-20 мороза, в южных областях до 5-13 мороза.

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