Пришкольные лагеря готовятся к работе в Костанайской области

В этом году с начала лета в Костанайской области начнут работать 933 пришкольных лагеря. Сейчас, когда все пандемийные ограничения окончательно отменены, школы смогут создать на них условия и для отдыха, и для личностного развития.

Как отмечают чиновники от образования, спрос у детей пришкольные лагеря имеют большой. По плану посетить их за лето намерены 83 тыс. ребят — это на 20 тыс. больше, чем было в прошлом сезоне.

«Ребенок, если находится дома, он предоставлен сам себе, а здесь на пришкольных площадках у них есть возможности взаимодействовать со своими сверстниками, узнать новые формы в летний период, то есть, например, в учебное время они больше обучаются, больше образовательный процесс, то здесь больше воспитательного плана мероприятия проводятся, ознакомительные, развивающие моменты», — говорит руководитель отдела управления образования Костанайской области Карлыгаш Мурзажанова.

В школе-лицее номер 1 Костаная сейчас идут последние недели учебного процесса. Но здесь уже готов план работы пришкольного лагеря на все три летних месяца. Для начальных классов — программа более насыщенная — развлечения, походы, предусмотрено и горячее питание. Для школьников с пятого по восьмые классы — все немного серьезней, но, не менее увлекательней, считают педагоги.

«У нас будут работать разно форматные площадки — это работа дебатного клуба, клуба по антикоррупционной культуре. Работа лагеря предполагает — это зарядка, это разноплановые, художественные, артистические кружки, спортивно оздоровительные, которые на период пребывания детей помогут им пробрести и развить такие качества, как интеллектуальные, творческие», — говорит заместитель директора школы-лицея №1 Костаная Руслан Мурзагалиев.

Как отмечают в управлении образования, в Костанайской области в этот летний сезон будут работать и не совсем обычные лагеря — это этнолагерь в Алтынсаринском районе, военно-спортивный в Карасуском, палаточный — в Наурзумском заповеднике, в Лисаковске — экологический.

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