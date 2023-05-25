Пришлось госпитализировать. Вспышки кори опасаются санврачи Костанайской области

В Костанайской области выявлен третий заболевший человек. Так как он взрослый и имел широкий круг контактов, есть высокая вероятность распространения инфекции.

На сегодня в Казахстане 611 лабораторно подтверждённых случаев кори. Причем, так называемых «завозных», всего 26. От них по цепочке инфекция распространилась, считают специалисты. Болеют в основном дети. Так было и в Костанае. Санврачи говорили лишь о двух случаях. А на прошлой неделе зарегистрировали еще один. На этот раз это взрослый мужчина, который за пределы города не выезжал и по его словам, с больными не контактировал.

«В отличие от первых двух случаев, когда у нас заболевали неорганизованные, непривитые дети, то сейчас заболел взрослый человек. Сами понимаете, что у взрослого человека очень большие, широкие социальные контакты. Это контакты по работе, родственники. Взрослый человек передвигается по городу. И поэтому не исключено, что данный случай кори найдет продолжение среди населения нашего города», — сообщила заместитель руководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

На данный момент пациент госпитализирован. Взрослые переносят болезнь значительно тяжелее детей. Причем у них чаще встречаются и самые грозные осложнения — энцефалит, пневмония и миокардит, то есть воспаление сердца, которые могут привести к печальным последствиям.

«У любого инфекционного заболевания есть цикличность. Корь это вакциноуправляемая инфекция. Вакциноуправляемые инфекции, как правило возникают в тот момент, когда снижается коллективный иммунитет. В период пандемии, в 2020-2021 годы, вакцинация была не на должном уровне. Даже было постановление об отмене вакцинации, чтобы не посещали больницы. И в эти годы мы отмечаем самый низкий уровень охвата вакцинацией. И это привело к тому, что у нас корь находит распространение», — говорит Гулим Досумова.

Есть и еще одна причина, по которой, по сути, подзабытая детская инфекция снова подняла голову, это её атипичное течение, то есть когда корь протекает легко. Это особенно опасно в эпидемическом плане, говорит Гулим Досумова, поскольку больной человек не имеет ярко выраженных симптомов, не изолируется дома и появляясь в общественных местах становится источником инфекции.

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